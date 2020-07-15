راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نزود العائلات بالشغالات وراعيات المسنين والاطفال لجميع المحافظات01273656596 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل للتواصل : 01010244024 / 01273656596 (واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وخدم
|التليفون:
|01010244024 / 01273656596
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|العنوان:
|الاسكندرية والجيزة والقاهرة وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063187
2,000 جنيه
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