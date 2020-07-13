راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|راعيات مسنين.هاوسكيبر.شغالات.مربيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات01010244024 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. للتواصل : 01010244024 / 01273656596 (واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وخدم
|التليفون:
|01010244024 / 01273656596
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063183
2,000 جنيه
300 جنيه
اتصل
100 جنيه
2,500 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه