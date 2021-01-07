راعيات مسنين,شغالات ,مربيات متوفرةلجميع المحافظات

(طلب عمل)
|راعيات مسنين,شغالات,مربيات متوفرةلجميع المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات ومديرة المنزل . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام / 01017902000 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079119
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه