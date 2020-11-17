راعيات مسنين.بيبيسي تر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات

راعيات مسنين.بيبيسيتر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات مسنين فى مصر نوفر لعملائنا الكرام و جميع الاسر والعائلات جميع انواع العاملات المنزلية من نظافة و مربيات أطفال وجليسات مسنين خدمات تمريض أقامة وغير اقامة كما يوجد السفرجي والشيف والجنايني والبواب والحراسات الخاصة . كما نوفر خدمات التنظيف اليومي والاسبوعي والشهري لدينا جميع ما يوفر لحضراتكم الرخاء والسعادة والامان نتمتع بالجدية والكفاءة,خبرة, امانه بالضمانات قانونيه +عقود مميزة