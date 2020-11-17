راعيات مسنين.بيبيسي تر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|راعيات مسنين.بيبيسيتر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات مسنين فى مصر نوفر لعملائنا الكرام و جميع الاسر والعائلات جميع انواع العاملات المنزلية من نظافة و مربيات أطفال وجليسات مسنين خدمات تمريض أقامة وغير اقامة كما يوجد السفرجي والشيف والجنايني والبواب والحراسات الخاصة . كما نوفر خدمات التنظيف اليومي والاسبوعي والشهري لدينا جميع ما يوفر لحضراتكم الرخاء والسعادة والامان نتمتع بالجدية والكفاءة,خبرة, امانه بالضمانات قانونيه +عقود مميزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073889
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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