راعيات مسنين.بيبيسي تر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
راعيات مسنين.بيبيسيتر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات مسنين فى مصر نوفر لعملائنا الكرام و جميع الاسر والعائلات جميع انواع العاملات المنزلية من نظافة و مربيات أطفال وجليسات مسنين خدمات تمريض أقامة وغير اقامة كما يوجد السفرجي والشيف والجنايني والبواب والحراسات الخاصة . كما نوفر خدمات التنظيف اليومي والاسبوعي والشهري لدينا جميع ما يوفر لحضراتكم الرخاء والسعادة والامان نتمتع بالجدية والكفاءة,خبرة, امانه بالضمانات قانونيه +عقود مميزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073889
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات,المربيات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01017902000 خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا ن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060 - في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: راعيات للمسنين.مربي ات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين.مربي ات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين.مربيات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عاملة نظافة/مربية/ راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملة نظافة/مربية/ راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملة نظافة/مربية/راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: جليسات للمسنين؛مربي ات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات للمسنين؛مربي ات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات للمسنين؛مربيات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واخ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

16/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين"خا دمات"مرب يات متوفرة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين"خا دمات"مرب يات متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين"خادمات"مربيات متوفرة لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/10/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالة.المر بية.راعية المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للأسر نوفر الشغالة.المر بية.راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للأسر نوفر الشغالة.المربية.راعية المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/10/2020
صورة الاعلان: نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/10/2020
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين؛مربيات؛شغالات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager