راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. للتواصل: / 01017902000 / 01126700074 (واتساب) 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084260
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14/2/2021
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10/2/2021
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2,000 جنيه

9/2/2021
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نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

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6/2/2021
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5/2/2021
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4/2/2021
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نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: مكتب شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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مكتب شغالات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
العنوان:

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2,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدرب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/1/2021
صورة الاعلان: نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغالة,راعية المسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

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- في القاهرة مصر

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27/1/2021
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