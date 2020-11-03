راحتك عندنا الوطنية للخدمات بتوفرلك الشغالة والمربية وجليسة المسنين

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم مع حضرتك الشركة الوطنيه للخدمات يشرفني العمل مع حضرتك انا اقدر اوفر لحضرتك عمالة من البحيرة وكفر الدواروبورسعيد ياريت انول شرف التعامل مع حضرتك ونتعاون مع بعض مع مراعاة عمولة المكتب لو مفيش مانع عند حضرت ياريت تتصل بيه علي رقمي ونتفق مع بعض لو حضرتك صاحب العمل ومش شركة توظيف رقمي 01151800999/01027904477
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية للخدمات
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075570
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مكاتب تصنيع اليونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

فقط من چاسي باك عبوة ورقية مقاس 600 cc 💯✔️🔝😎 - تقفيل التراسوني.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/12/2020
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صورة الاعلان: عرض خاص جداااا

عرض خاص جداااا

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بحائل

مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بحائل

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة حائل بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مه.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: Telesales agent

Telesales agent

(فرصة عمل)

شركة هندسية كبري تطلب شباب وبنات للعمل ( TELE-SALES AGENT ) المطلوب :- - سكان القاهرة فقط "خريجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال

نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال

(فرصة عمل)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01027904477/01151800999 نوفر بالضمان.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
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