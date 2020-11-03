راحتك عندنا الوطنية للخدمات بتوفرلك الشغالة والمربية وجليسة المسنين

(فرصة عمل)
|السلام عليكم مع حضرتك الشركة الوطنيه للخدمات يشرفني العمل مع حضرتك انا اقدر اوفر لحضرتك عمالة من البحيرة وكفر الدواروبورسعيد ياريت انول شرف التعامل مع حضرتك ونتعاون مع بعض مع مراعاة عمولة المكتب لو مفيش مانع عند حضرت ياريت تتصل بيه علي رقمي ونتفق مع بعض لو حضرتك صاحب العمل ومش شركة توظيف رقمي 01151800999/01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية للخدمات
|التليفون:
|01223333060
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075570
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