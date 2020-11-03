راحتك عندنا الوطنية للخدمات بتوفرلك الشغالة والمربية وجليسة المسنين

السلام عليكم مع حضرتك الشركة الوطنيه للخدمات يشرفني العمل مع حضرتك انا اقدر اوفر لحضرتك عمالة من البحيرة وكفر الدواروبورسعيد ياريت انول شرف التعامل مع حضرتك ونتعاون مع بعض مع مراعاة عمولة المكتب لو مفيش مانع عند حضرت ياريت تتصل بيه علي رقمي ونتفق مع بعض لو حضرتك صاحب العمل ومش شركة توظيف رقمي 01151800999/01027904477