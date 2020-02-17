(للبيع)
|راحتك تهمنا وتطوير المنطقه الهدف الاول لنا تملك ارضك الان بحي العماير وحي الفيلات وابني عليها بيت او فيلا او اي مشروع تجاري او سكني لدينا مساحات متميزة جدا تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كما لدينا تسهيلات قوية جدا ف السداد وخصم للكاش موقع اراضينا الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بالموقع رقم واحد ف الاسكندريه ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053175
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