دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا نقل عفش بالرياض 0532490929 ابو بكر دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مكيفات مجالس ثلاجات دينا نقل عفش بالرياض 0532490929 غرف نوم مكيفات مجالس ثلاجات دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مكيفات مجالس ثلاجات دينا نقل عفش الرياض 0532490929
التليفون: 0532490929

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العنوان: حي الياسمين- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061492
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