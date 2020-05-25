دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
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|التليفون:
|0532490929
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|العنوان:
|حي الياسمين- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061492
25 ريال
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