دوبلكس 275 م امامي بالمنطقه الثالثة عمارات

(للبيع)
|فرصة مميزة جدا دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 📍عررض لفترة محدوده سعر المتر 2999ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقه الثالثة- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065094
650,000 جنيه
20 جنيه
20 يورو
500,000 جنيه
179,000 جنيه
7,500 جنيه
6,500 جنيه
194,000 جنيه
221,000 جنيه
143,000 جنيه
159,000 جنيه
215,000 جنيه
104,000 جنيه
113,000 جنيه
12,000 جنيه