دوبلكس بفيو مدينة الشروق - الحي الثالث

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عررض ب 1,299,000 كااش لفترة محدوداا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

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العنوان: الحي الثالث- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075636
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شقة للايجار في مدينة نصر

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9/12/2020
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8/12/2020
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7/12/2020
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القسم: 

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6/12/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/12/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بحجز وحدتك معاانا وحدة بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لراغبي التميز و الرقي وحدتك معانا في افخم و ارقى كومبوند فى التجمع فى الجولدن سكوير بسعر مغري و على .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بجوار فندق كمبينسكي استمتع ب عبقرية المكان بعد خطوات من مدينه نصر ومصر الجديده امام المطار مباشره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
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