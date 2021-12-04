دهانين خبره بالفنادق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب على وجه السرعة 📢📢📢 فرصه سفر بالسعودية ✈️🇸🇦 _مطلوب لكبرى الفنادق بالسعودية 🏢🇸🇦 دهانين خبره بالفنادق🏢 #الشروط 📌 (خبره لا تقل عن 5 سنوات 📌المقابلات مع صاحب العمل السعودي تحدد هذا الأسبوع بمقر المكتب بالقاهرة _ ٢١ج عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر اعلي مطعم الشبرواى _ يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 📩True.cv2020@gmail.com 📞00201123667717 📞00201123667714
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01123667714

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العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114827
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صورة الاعلان: سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه - في القاهرة مصر

سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه

(فرص)

- في القاهرة مصر

مركز سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه يوجد لدينا امهر المهندسين وافضل نخبه من الفنيين لصيانه و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2021
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