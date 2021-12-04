مطلوب على وجه السرعة 📢📢📢 فرصه سفر بالسعودية ✈️🇸🇦 _مطلوب لكبرى الفنادق بالسعودية 🏢🇸🇦 دهانين خبره بالفنادق🏢 #الشروط 📌 (خبره لا تقل عن 5 سنوات 📌المقابلات مع صاحب العمل السعودي تحدد هذا الأسبوع بمقر المكتب بالقاهرة _ ٢١ج عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر اعلي مطعم الشبرواى _ يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 📩True.cv2020@gmail.com 📞00201123667717 📞00201123667714