(للبيع)
|دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع انواع سليبر الفنادق بجميع الموديلات والالوان مع كتابه اللوجو الخاص ويوجد توريد لوف الحمام بجميع الاحجام والالوان شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 - 0233455911 الادارة والمعرض / 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098378
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