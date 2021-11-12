خيام و بيوت شعر ملكية بالرياض بخصم 25 %

(فرص)
|فى شركة الخيام للمظلات بتقدم افضل خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر توفير أجود الخدمات. تركيب مظلات | تركيب مظلات الرياض| تركيب مظلات بالرياض | تركيب مظلات سيارات بالرياض| تركيب مظلات في الرياض |تركيب مظلات مدارس |تركيب مظلات وسواتر | خيام ملكية بالرياض | بيوت شعر ملكية | خيام بيوت الشعر | خيام بيوت شعر ملكية | تركيب مظلات سيارات بالرياض | مظلات حدائق منزلية | مظلات اسطح بالرياض | تركيب مظلات | تركيب مظلات الرياض| تركيب مظلات بالرياض | تركيب مظلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الخيام للمظلات
|التليفون:
|0555724894
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113318
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