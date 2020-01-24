خدم_شغالات_ج ليسات اطفال ومسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
خدم_شغالات_جليسات اطفال ومسنين لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) - الأسيوية 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050344
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- في القاهرة مصر

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31/12/2019
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مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

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- في القاهرة مصر

مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سباك زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب سباك زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سباك زراعي شبكات ارضية شرط الخبرة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

23/12/2019
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