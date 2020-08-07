خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية الامينه والجادة و نوفر الرعاية لكل الاسرة مربية دادة جليسة وراعية لكبار السن والخدمات الصحية والاهتمام بكافة احتياجات المسنين والمرضى و ذوي الاحتياجات الخاصة كما نوفر الطبخ والتنظيف والعماله الريفية -الافريقية -الأسيوية واليوميات الثابته للاسر والعائلات فقط (الغير مقيمة 8 ساعات و12 ساعة ) والمقيمة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064479
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
300 جنيه
اتصل
100 جنيه
2,500 جنيه