خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|خدم,شغالات,راعيات مسنين.مربيات,طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال _ بيبي سيتر -جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وتتحدث كافة اللغات 01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046668
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه