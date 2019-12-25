خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
خدم,شغالات,راعيات مسنين.مربيات,طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال _ بيبي سيتر -جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وتتحدث كافة اللغات 01017902000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046668
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك - في القاهرة مصر

مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#شركة_مارفيل تضمن لكي ولأسرتك الراحة التامة وتوفرلك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم - في القاهرة مصر

لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2019
صورة الاعلان: جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بأمهرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأمهرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأمهرالشغالات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جليسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات01223333060 لدينا لكل اسرة و منزل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2019
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات 01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيريا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager