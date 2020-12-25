خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|خادمة_بيبيسيتر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات والخدم وراعيات المسنين_ للاسر والعائلات فقط _نوفر جميع انواع العمالة المنزلية مصرية و اجنبية العاملات المقيمة والشهرية بنظام الشفت الليلى والنهارى ويوميات النظافة وبديلة الاجازات خبرة فى اعمال المنزل والمطبخ كما نرعى المسنين بمنازلهم بايدى متخصصة مدربة على العمل اليومى للمسن من تحضير طعام واعطاء الدواء والنظافة الشخصية والتمريض الكامل ونرعى جميع حالات المسن القعيدة والحرجة للتواصل : / 01017902000 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078316
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه