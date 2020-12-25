خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
خادمة_بيبيسيتر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات والخدم وراعيات المسنين_ للاسر والعائلات فقط _نوفر جميع انواع العمالة المنزلية مصرية و اجنبية العاملات المقيمة والشهرية بنظام الشفت الليلى والنهارى ويوميات النظافة وبديلة الاجازات خبرة فى اعمال المنزل والمطبخ كما نرعى المسنين بمنازلهم بايدى متخصصة مدربة على العمل اليومى للمسن من تحضير طعام واعطاء الدواء والنظافة الشخصية والتمريض الكامل ونرعى جميع حالات المسن القعيدة والحرجة للتواصل : / 01017902000 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2021
رقم الإعلان: 2078316
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صورة الاعلان: نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفرخادمات,جليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/12/2020
صورة الاعلان: شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسيتر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات.بيبيسيترلكافة المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات مسنين.مربيات.شغالات متوفرة لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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12/12/2020
صورة الاعلان: نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات_جليسات مسنين_بيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/12/2020
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صورة الاعلان: مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات،طباخات،شغالات،جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالمربية.عام لة االنظافة وجليسة المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالمربية.عام لة االنظافة وجليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالمربية.عاملة االنظافة وجليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 جميع انواع الخدم والشغالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين.بيبيسي تر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين.بيبيسي تر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين.بيبيسيتر وشغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات,المربيات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01017902000 خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا ن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060 - في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات-راعيات المسنين-المربيات لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: راعيات للمسنين.مربي ات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين.مربي ات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين.مربيات,شغالات متوفرة لجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
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