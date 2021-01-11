خادمة.مربية. راعية مسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
خادمة.مربية.راعية مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء يضعون ثقتهم فينا فزي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2021
رقم الإعلان: 2079707
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4/1/2021
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2/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات01223333060 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جم.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2021
صورة الاعلان: نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات

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نوفرالمربيات,الشغالات,راعيات للمسنين لكافة المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات.را عيات المسنين.المر بيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات.را عيات المسنين.المر بيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات.راعيات المسنين.المربيات بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغالات_مربيات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
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