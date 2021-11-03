جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)
|عروض ميزان باركود الكترونى ديجيتال ACOM كورى لوحة اصناف تحتوى على 50 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10الاف صنف اقصى وزن 30 كيلو اقل وزن5 جرام تصميم مقاوم للماء الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/0226344634
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rere
|التليفون:
|0226344634
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|العنوان:
|مصر الجديده 64 المنتزه- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110341
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