جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عروض ميزان باركود الكترونى ديجيتال ACOM كورى لوحة اصناف تحتوى على 50 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10الاف صنف اقصى وزن 30 كيلو اقل وزن5 جرام تصميم مقاوم للماء الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/0226344634
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rere
التليفون: 0226344634

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العنوان: مصر الجديده 64 المنتزه- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110341
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جهاز طابعات باركود

(للبيع)

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13/10/2021
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- في القاهرة مصر

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13/10/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وإنصراف - في القاهرة مصر

جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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13/10/2021
صورة الاعلان: جهاز سبارك جهاز كشف المعادن - في القاهرة مصر

جهاز سبارك جهاز كشف المعادن

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- في القاهرة مصر

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11/10/2021
صورة الاعلان: لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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40,900 جنيه

24/9/2021
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حساس دخان معنون هانويل FAS - UL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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24/9/2021
صورة الاعلان: لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL - في القاهرة مصر

لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

40,900 جنيه

24/9/2021
صورة الاعلان: إنذار سرقة - في القاهرة مصر

إنذار سرقة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وإنصراف - في القاهرة مصر

جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز حضور وانصراف K14-ZKTeco 500 بصمه 500 كارت ذاكرة داخليه 50.000 يتصل عن طريقTCP/IP USB-Host ضما.
العنوان:

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21/8/2021
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