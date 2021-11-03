جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)
|عروض متعدده على اجهزه ميزان باركود الكترونى ديجيتال الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/0226344634
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rere
|التليفون:
|0226344634
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|العنوان:
|مصر الجديده 64 المنتزه- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109815
4,200 جنيه
318,000 جنيه
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