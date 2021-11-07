جهاز ميزان الكترونى ديجيتال

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز ميزان الكترونى ديجيتال - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عروض متعدده على اجهزه ميزان باركود لوحه اصناف تحتوى على 112 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10 الاف صنف اقصى وزن 30 كيلو اقل وزن 2 جرام تصميم مقاوم للماء الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/0226344634
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rere
التليفون: 0226344634

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده 64 المنتزه- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112702
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال - في القاهرة مصر

جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ميزان باركود الكترونى ديجيتال ACOM كورى لوحة اصناف تحتوى على 50 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10الاف .
العنوان:

القاهرة - مصر

13,500 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات باركود - في القاهرة مصر

جهاز طابعات باركود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض متعدده على اجهزه طابعات باركود طابعات باركود الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/022634.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,100 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات باركود - في القاهرة مصر

جهاز طابعات باركود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفتره محدوده على اجهزه طابعات الباركود جهاز طابعه باركود الاتصال على الارقام 01227172329 // 634.
العنوان:

القاهرة - مصر

850 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: جهاز ميزان الكترونى ديجيتال رونجاتا - في القاهرة مصر

جهاز ميزان الكترونى ديجيتال رونجاتا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض على جهاز ميزان باركود لفتره محدوده الاتصال على الارقام 01227172329 // 6344634.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,200 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات فواتير وباركود 2×1 - في القاهرة مصر

جهاز طابعات فواتير وباركود 2×1

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض متعدده على اجهزه طابعات فواتير 2× طابعات فواتير وباركمود 2×1 01227172329/01096120894/02263446.
العنوان:

القاهرة - مصر

850 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده - في القاهرة مصر

حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده حاجز ONE 50 EVO الفريد من شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: جهاز بريماسيل - في القاهرة مصر

جهاز بريماسيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز بريماسيل ماركة Teletuايطالى بجودة عالية جداً يعمل على جميع الشبكات سهل الاستخدام والتثبيت جهاز .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: كروت تسجيل المكالمات - في القاهرة مصر

كروت تسجيل المكالمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كروت تسجيل المكالمات "كارت تسجيل المكالمات لعدد 2 - 4 - 8 - 16 خطوط ،، مميزات الكارت :- * يمكن ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وإنصراف - في القاهرة مصر

جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز الحضور والانصراف بالبصمة Time Attendance K14 الجهاز يعمل ( بالبصمة و الكارت و الباسورد ( يستوعب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: جهاز سبارك جهاز كشف المعادن - في القاهرة مصر

جهاز سبارك جهاز كشف المعادن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يعمل جهاز سبارك جهاز كشف المعادن على نظام الاستشعار عن بعد المتطور ( LDS ) والمدمج مع نظام التحديد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/10/2021
صورة الاعلان: لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL - في القاهرة مصر

لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوحات حريق معنون سعه 4 حلقه HONEYWELL MORLEY FAS-UL بالمواصفات التاليه : •لوحة SMx 4 ذكية معنونة سع.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,900 جنيه

24/9/2021
صورة الاعلان: حساس دخان معنون هانويل FAS - UL - في القاهرة مصر

حساس دخان معنون هانويل FAS - UL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حساس دخان ضوئى معنون HONEYWELL MORLEY FAS-UL والقاعده الخاصه به موديل B501 الموديل : HM-PSE-UL السعر.
العنوان:

القاهرة - مصر

640 جنيه

24/9/2021
صورة الاعلان: لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL - في القاهرة مصر

لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوحات حريق هانويل 4 حلقه FAS - UL لوحات حريق معنون سعه 4 حلقه HONEYWELL MORLEY FAS-UL بالمواصفات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,900 جنيه

24/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager