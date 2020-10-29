جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)
|- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذاكره للتسجيل ومدخل شريحة بيانات (غير مدمجة) - إمكانية التخاطب مع السائق أو الركاب وسماع أصواتهم الجهاز يعمل بدون شريحة البيانات ويقوم بالتسجيل فقط من الكاميرا الامامية علي الذاكرة الداخلية بسعه 16 جيجا ويمكن مراجعتها في اي وقت لكن في حال طلب المشاهدة المباشرة للجهاز عن طريق الجوال يتم توفير شريحة بيانات لاتقل عن 5 جيجا في الشهر من قبل العميل. فروعنا فى الرياض - جده- المدينه المنوره - ابها - الدمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طيف الالماس
|التليفون:
|0537434654
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070782
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3,200 ريال
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