جهاز كمبيوتر وسيستم كاشيركامل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عروض متعدده على اجهزه سيستم كاشير كامل جهاز كمبيوتر كامل وتشمل // برنامج كاشير – طابعه فواتير وبار كود2×1 – درج كاشير – قارى باركود الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/0226344634
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rere
التليفون: 0226344634

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده 64 المنتزه- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112733
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – بدل مديرين

يونيفورم فنادق – بدل مديرين

(للبيع)

يونيفورم فنادق – بدل مديرين 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: مكتب مستشارك القانوني في مصر

مكتب مستشارك القانوني في مصر

(للبيع)

متخصص في تاسيس مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأش.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

(للبيع)

Features: •User capacity: 6000 •Fingerprint capacity: 6000 •ID card capacity: 6000 •Record ca.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

أحدث ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

Features: •Display: 2.4-inch TFT LCD Color Screen •Fingerprint Capacity: 3,000 •Transaction Cap.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

أحدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

أحدث أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296

(للبيع)

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات والح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف

يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف

(للبيع)

يونيفورم مطاعم وكافيهات - جاكت شيف 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn

جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

جميع موديلات ارواب التخرج لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى مطعم بالسعوديـة

مطلوب للعمل فى مطعم بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى مطعم بالسعوديـة شيف ايطالى كاشيـر ترسل السيرة الذاتية احمد السيد 01222220106 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 ريال

25/11/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات باركود

جهاز طابعات باركود

(للبيع)

احدث طايغلت باركود 2×1 الاتصال على 01227172329.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500 جنيه

25/11/2021
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