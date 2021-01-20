جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طيف الالماس
|التليفون:
|0537434654
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080672
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1 ريال
1 ريال
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