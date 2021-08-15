جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)
|جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة X-Ray للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحةوالمخدرات يمكن استخدامة فى المطارات وفى الفنادق وفى محطات القطار فى البنوك فى المعارض وجميع الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز الاكس رى بمثابة جهاز انذار لاى جسم غريب الشكل او اسلاحة او متفجرات منقولة الميزات : 1- التنبيه صوتيا وضوئياً : التنبيه بالأصوات والأضاءة عندما يتحقق الشرط 2- منفذ شبكة : يمكن التوصيل في الشبكة المحلية وتقديم ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|جهاز تفتيش الحقائب0570130761- السعودية
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102461
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