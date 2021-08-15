جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة X-Ray للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحةوالمخدرات يمكن استخدامة فى المطارات وفى الفنادق وفى محطات القطار فى البنوك فى المعارض وجميع الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز الاكس رى بمثابة جهاز انذار لاى جسم غريب الشكل او اسلاحة او متفجرات منقولة الميزات : 1- التنبيه صوتيا وضوئياً : التنبيه بالأصوات والأضاءة عندما يتحقق الشرط 2- منفذ شبكة : يمكن التوصيل في الشبكة المحلية وتقديم ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: جهاز تفتيش الحقائب0570130761- السعودية
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 13/8/2021
رقم الإعلان: 2102461
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السعر
تاريخ الإعلان
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15/8/2021
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15/8/2021
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15/8/2021
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14/8/2021
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(للبيع)

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14/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

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(للبيع)

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1,500 ريال

12/8/2021
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(للبيع)

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12/8/2021
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(فرصة عمل)

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12/8/2021
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12/8/2021
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(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسع.
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12/8/2021
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احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT .

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11/8/2021
صورة الاعلان: عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

(للبيع)

مميزاته: يجمع ما بين البصمة و الانتركم يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول الب.
العنوان:

الرياض - السعودية

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11/8/2021
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جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

(للبيع)

جهاز الإنذار هو جهاز إلكتروني يساعد على حماية المكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرق.

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11/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

11/8/2021
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جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

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1 ريال

11/8/2021
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