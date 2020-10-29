جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)
|جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بالابواب يعمل بالبصمة او الكارت او الرقم السرى كالون مغناطيسي براكيت زورار داخلى السعر 1300 ريال غير شامل الضريبة فروعنا فى الرياض - جده- المدينه المنوره - ابها - الدمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طيف الالماس
|التليفون:
|0537434654
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070786
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3,200 ريال
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(للبيع)- في الرياض السعودية
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