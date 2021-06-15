جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة - في 6 أكتوبر مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اكثر جهاز مبيعات في شركة دياموند 🔥 جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة 🤩 من افضل الماركات الموجودة في السوق .ماركة لانكول 👌 سعره 3900 ج *اهم مميزاته : بدء التشغيل باستخدام تطبيق الطابعة: 12 فولت تدوير بطارية الرصاص الحمضية للسيارات و 12 فولت / 24 فولت نطاق قياس اختبار نظام السيارة: CCA 100-2000 BCI 100-2000 CA 100-2000 MCA 100-2000 JIS 26A17–245H52 DIN 100-1400 IEC 100-1400 EN 100-2000 SAE 100-2000 GB 30Ah-220Ah < / لي> درجة حرارة بيئة العمل: -20 C-50C مشبك اختبار خاص: غلاف كلفن مزدوج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01010533997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097129
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل - في 6 أكتوبر مصر

اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل دلوقتي تقدر تجهز ورشتك بجميع المعدات من دياموند 👌💥 خ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

60 جنيه

15/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager