اكثر جهاز مبيعات في شركة دياموند 🔥 جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة 🤩 من افضل الماركات الموجودة في السوق .ماركة لانكول 👌 سعره 3900 ج *اهم مميزاته : بدء التشغيل باستخدام تطبيق الطابعة: 12 فولت تدوير بطارية الرصاص الحمضية للسيارات و 12 فولت / 24 فولت نطاق قياس اختبار نظام السيارة: CCA 100-2000 BCI 100-2000 CA 100-2000 MCA 100-2000 JIS 26A17–245H52 DIN 100-1400 IEC 100-1400 EN 100-2000 SAE 100-2000 GB 30Ah-220Ah < / لي> درجة حرارة بيئة العمل: -20 C-50C مشبك اختبار خاص: غلاف كلفن مزدوج