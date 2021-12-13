(للبيع)
|جميع انواع يونيفورم الفنادق 01223182572 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصاميم فى يونيفورم العاملين فى الفندق و البواخر العائمه و القرى السياحية ويتطلب تنوع الاقسام والموظفيين في الفندق اعتبارات خاصة عند اختيار اليونيفورم المناسب للعاملين، لذلك نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|meroneseim
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115043
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