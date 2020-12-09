جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات (مقيمة وغير مقيمة) نوفر الخدم والشغالات و نوفر عاملات النظافة المنزلية و مربيات الاطفال وراعيات المسنين لجميع الحالات و نوفر السكرتارية وعمال البوفيه و نوفر السائق والساعي والشيف ( الخدمة متوفرة للأسر و العائلات فقط للتواصل واتساب أو اتصال : 01223333060 01017902000 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075754
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