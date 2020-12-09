جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات (مقيمة وغير مقيمة) نوفر الخدم والشغالات و نوفر عاملات النظافة المنزلية و مربيات الاطفال وراعيات المسنين لجميع الحالات و نوفر السكرتارية وعمال البوفيه و نوفر السائق والساعي والشيف ( الخدمة متوفرة للأسر و العائلات فقط للتواصل واتساب أو اتصال : 01223333060 01017902000 01126700074