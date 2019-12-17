جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045536
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3/12/2019
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27/11/2019
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22/11/2019
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20/11/2019
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للأسر نوفر أفضل شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين لجميع المحافظات

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للأسر نوفر أفضل شغالات,مربيات,جليسات مسنين لجميع المحافظات01126700074 شغالات ومربيات أطفال و عاملات .
العنوان:

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15/11/2019
صورة الاعلان: نوفر شغالات ومربيات سودانيات ومصريات ولدينا جليسات المسنين - في القاهرة مصر

نوفر شغالات ومربيات سودانيات ومصريات ولدينا جليسات المسنين

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نوفر شغالات ومربيات سودانيات ومصريات ولدينا جليسات المسنين01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغ.
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13/11/2019
صورة الاعلان: نمد الاسر بأفضل شغالات ومربيات وراعيات للمسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد الاسر بأفضل شغالات ومربيات وراعيات للمسنين بكافة المحافظات

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9/11/2019
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8/11/2019
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