جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة الوطنية للخدمات والعماله المنزليه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083822
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مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

13/2/2021
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نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات

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11/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

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2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

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العنوان:

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2,000 جنيه

9/2/2021
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نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزود الأسر بالمربيات-الشغالات_جليسات المسين بكل المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا ال.
العنوان:

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2,000 جنيه

6/2/2021
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نوفر مربيات_راعيا ت مسنين_شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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العنوان:

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2,000 جنيه

5/2/2021
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صورة الاعلان: جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنز.
العنوان:

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2,000 جنيه

4/2/2021
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نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: مكتب شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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مكتب شغالات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدرب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/1/2021
صورة الاعلان: نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغالة,راعية المسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/1/2021
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