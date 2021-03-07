جليسات مسنين,مربيات ,خادمات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جليسات مسنين,مربيات,خادمات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات وغيرها . لدينا المقيمة والشهرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086651
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات_جليسا ت مسنين_مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات_جليسا ت مسنين_مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات_جليسات مسنين_مربيات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/3/2021
صورة الاعلان: مربية-شغالة- راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية-شغالة- راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية-شغالة-راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع ان.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/3/2021
صورة الاعلان: عاملات نظافة-بيبيسي تر-راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملات نظافة-بيبيسي تر-راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة-بيبيسيتر-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/3/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

بيبيسيتر_شغالات_راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات01126700074 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالة-مربية-راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/2/2021
صورة الاعلان: لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات.راعيات مسنين.مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات_راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/2/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المربية جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/2/2021
صورة الاعلان: راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager