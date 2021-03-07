جليسات مسنين,مربيات ,خادمات نوفرها لجميع المحافظات

جليسات مسنين,مربيات,خادمات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات وغيرها . لدينا المقيمة والشهرية