جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت 01126700074