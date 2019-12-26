جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046669
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صورة الاعلان: جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفيرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب توفيرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب توفيرالشغالات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000 - في الإسكندرية مصر

نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
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صورة الاعلان: نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/12/2019
صورة الاعلان: شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية,جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/11/2019
صورة الاعلان: بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين - في الإسكندرية مصر

بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: مكتب شغالات و خدم وراعيات من مختلف الجنسيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب شغالات و خدم وراعيات من مختلف الجنسيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب شغالات وخدم وراعيات مسنين من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/11/2019
صورة الاعلان: عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين-هاوسكيبر نوفرها لكافة المحافظات01126700074 - في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين-هاوسكيبر نوفرها لكافة المحافظات01126700074

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين-هاوسكيبر نوفرها لكافة المحافظات01126700074 شغالات ومربيات أطفال و ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/11/2019
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافطات - في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافطات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافطات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/11/2019
صورة الاعلان: مكتب لتوفيرالشغال ات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب لتوفيرالشغال ات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب لتوفيرالشغالات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/11/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2019
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/11/2019
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