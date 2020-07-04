جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات 01145701114 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2020
رقم الإعلان: 2062835
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