جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات

جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية الامينه والجادة و نوفر الرعاية لكل الاسرة مربية دادة جليسة وراعية لكبار السن والخدمات الصحية والاهتمام بكافة احتياجات المسنين والمرضى و ذوي الاحتياجات الخاصة كما نوفر الطبخ والتنظيف والعماله الريفية -الافريقية -الأسيوية واليوميات الثابته للاسر والعائلات فقط (الغير مقيمة 8 ساعات و12 ساعة ) والمقيمة . للتواصل :/ 01017902000 / 01126700074 (واتساب) 01223333060