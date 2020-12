جراوى سيبريان هاسكى بيور عيون زرقاء مطعمين جراوى جولدن رتريفير جرعة ضد حشرات وديدان اكسترا لونج هير 30 يوم بالظبط تربية بيتى متوفر رؤية الاهالى ام محلية واب مستورد سعر الجولدن 2200 سعر الهاسكى 5500 Siberian Husky puppies pure Blue eyes Double woolly coat Available males and females Shipping is available 01289585116