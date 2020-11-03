(للبيع)
|جراوى سيبريان هاسكى بيور عيون زرقاء مطعمين جراوى جولدن رتريفير جرعة ضد حشرات وديدان اكسترا لونج هير 30 يوم بالظبط تربية بيتى متوفر رؤية الاهالى ام محلية واب مستورد سعر الجولدن 2200 سعر الهاسكى 5500 Siberian Husky puppies pure Blue eyes Double woolly coat Available males and females Shipping is available 01289585116
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dogslifestyle
|التليفون:
|01289585116
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|العنوان:
|- misr el gedida
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077087
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