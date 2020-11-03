جراوى سيبريان هاسكى بيور عيون زرقاء مطعمين جراوى جولدن رتريفير جرعة ضد حشرات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جراوى سيبريان هاسكى بيور عيون زرقاء مطعمين جراوى جولدن رتريفير جرعة ضد حشرات وديدان اكسترا لونج هير 30 يوم بالظبط تربية بيتى متوفر رؤية الاهالى ام محلية واب مستورد سعر الجولدن 2200 سعر الهاسكى 5500 Siberian Husky puppies pure Blue eyes Double woolly coat Available males and females Shipping is available 01289585116
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dogslifestyle
التليفون: 01289585116

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العنوان: - misr el gedida
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077087
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بمصيفك في جو هادي ومنعش براس سدر

امتلك شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بمصيفك في جو هادي ومنعش براس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليه بحديقة استمتع انت وعيلتك بجمال الطبيعية وجو هادية ومنعش طول السنة بتصميم فريد للاستمتاع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: عرض خاص جداااا

عرض خاص جداااا

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: عرض خاص جداااا

عرض خاص جداااا

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار سيت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

21/12/2020
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صورة الاعلان: مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة

مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة

(فرصة عمل)

مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات يفضل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات

(فرصة عمل)

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة

خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة

(فرصة عمل)

خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة

مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة

(فرصة عمل)

مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند

مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند

(فرصة عمل)

مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهندسة(رسومات كهروميكانيك /سب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط

(فرصة عمل)

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات

(فرصة عمل)

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45

(فرصة عمل)

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
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