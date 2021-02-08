(للبيع)
|جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملابس الأخرى الموحد على مستوى العالم , شركة السلام لليونيفورم تقدم تفصيلات جديدة لشكل اليونيفورم الطبي ملابس طبيه – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب – بدلة ممرض نقوم بتوريد جميع انواع الديسبوسبل للمستشفيات والمراكز الطبية و لاي دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل 01102226499
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083191
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