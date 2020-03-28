جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -0233455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/3/2020
رقم الإعلان: 2056906
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى موحد بناتى - يونيفورم - في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

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اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

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28/3/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap - في الجيزة مصر

graduation gown and cap

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28/3/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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28/3/2020
صورة الاعلان: المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر - في الجيزة مصر

المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر

(للبيع)

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المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات ا.
العنوان:

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28/3/2020
صورة الاعلان: يونيورم صالون حلاقه - في الجيزة مصر

يونيورم صالون حلاقه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
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صورة الاعلان: مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم ( .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
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