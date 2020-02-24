تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون . 01003358542
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054014
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24/2/2020
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بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم )

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22/2/2020
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22/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

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17/2/2020
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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17/2/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى.
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1,111 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: graduation gown - في الجيزة مصر

graduation gown

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
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