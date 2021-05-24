تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة عالية. متخصصين فى تصنيع : يونيفورم امن يونيفورم حضانه ارواب تخرج يونيفورم فنادق يونيفورم مصانع يونيفورم مدارس يونيفورم مطاعم يونيفورم هاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094786
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
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صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين 01118689995 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01102226499 شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
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