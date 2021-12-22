(للبيع)
|تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|000
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116389
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