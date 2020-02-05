(للبيع)
|تيشرتات بولو - يونيفورم امن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار جمله وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 اشكال جواكيت شيف يونيفورم افراد الامن والحراسه سديرى جبردين كلاسيك يونيفورم شيفات ومطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051663
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