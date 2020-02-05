تيشرتات بولو - يونيفورم امن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تيشرتات بولو - يونيفورم امن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار جمله وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 اشكال جواكيت شيف يونيفورم افراد الامن والحراسه سديرى جبردين كلاسيك يونيفورم شيفات ومطبخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051663
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة - في الجيزة مصر

بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أقدم لكم ارقى ملابس بواقى التصدير تشكيلة كبيرة لملابس بواقى التصدير ملابس حريمى بيت وملابس اطفال بيت.
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الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه - في الجيزة مصر

لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر تشكيلة ملابس أطفالي بالاضافه الى تجديد الاصناف يوميا , للأستفسارعلي رقم 01552048828 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: ملابس رجالى - في الجيزة مصر

ملابس رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس رجالى 01022216888 – 01119959296 متجر بيع يونيفورم قبعات بنطلون رجالى جبردين كلاسيك شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
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صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 - في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرولات يو.
العنوان:

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اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 - في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 توريد زى موحد احدث تصميمات اليونيفورم صور يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار الي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات - في الجيزة مصر

فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فست رجالى 01022216888 – 01119959296 تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات فست رجالى كاجوال شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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