توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لادارة المنزل من توفير خادمات لأعمال النظافة ، كما نوفر عاملات تجيد اعمال الطبخ نوفر شغالات مقيمات و غير مقيمات نوفر عاملات نظافة باليومية شغالات مصريات واجانب عاملات نظافة - شغالات - خادمات ( اقامة وبدون) جميع العمالة المنزلية - بالضمانات القانونية كفاءة عالية - عمالة مدربة نوفر ايضا مربيات الاطفال(بيبيسيتر) من مختلف الجنسيات مدربات وعلى درجة كبيرة من الخبرة في مجال رعاية الاطفال نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة 01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055860
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه