توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لادارة المنزل من توفير خادمات لأعمال النظافة ، كما نوفر عاملات تجيد اعمال الطبخ نوفر شغالات مقيمات و غير مقيمات نوفر عاملات نظافة باليومية شغالات مصريات واجانب عاملات نظافة - شغالات - خادمات ( اقامة وبدون) جميع العمالة المنزلية - بالضمانات القانونية كفاءة عالية - عمالة مدربة نوفر ايضا مربيات الاطفال(بيبيسيتر) من مختلف الجنسيات مدربات وعلى درجة كبيرة من الخبرة في مجال رعاية الاطفال نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة 01017902000