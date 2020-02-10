توفير خادمات.مربيا ت.راعيات مسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
توفير خادمات.مربيات.راعيات مسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052618
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10/2/2020
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30/1/2020
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لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

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21/1/2020
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17/1/2020
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14/1/2020
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13/1/2020
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العنوان:

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11/1/2020
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نوفر الخدم والشغالات وجلبسات المسنين والمربيات بجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغال.
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11/1/2020
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نوفر شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات

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8/1/2020
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- في القاهرة مصر

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8/1/2020
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