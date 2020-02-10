توفير خادمات.مربيا ت.راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|توفير خادمات.مربيات.راعيات مسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052618
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