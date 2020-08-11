توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه للتواصل : 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064795
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نوفر جليسات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

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11/8/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

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9/8/2020
صورة الاعلان: خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين وطباخات نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

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8/8/2020
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شغالات وجليسات للمسنين ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

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7/8/2020
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4/8/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

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18/7/2020
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جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات 01145701114 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع الع.
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13/7/2020
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فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات

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يوجد تطهير وتعقيم العقارات والمنشأت والشركات والفنادق . يوجد رشاشات باحجام متنوعة بدأ من سعه 2 لتر ف.
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4/7/2020
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مكافحة النمل اصبحت من ضروريات النظافة العامة ,التي يطلبها كل بيت عصري , اصبحت حشرات النمل تصنف من ا.
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29/6/2020
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21/6/2020
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2,500 جنيه

16/5/2020
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