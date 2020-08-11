توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه للتواصل : 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064795
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