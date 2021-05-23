توظيف مربيات وشغالات وراعيات مسنين

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال النظافه والمطبخ والمساعده في تربيه الاطفال ورعايه المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلي 01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094698
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع

تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع

(للبيع)

تجاري عمارة للبيع بشارع موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج بعقود مسجله والمبني به رخصه بناء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شغالة بجوار مركز طبي ببولاق الدكرور

صيدلية للايجار شغالة بجوار مركز طبي ببولاق الدكرور

(للإيجار)

صيدلية 45م واجهة عريضة تشطيب س لوكس لا ينقصها شيئ شغالة شيفت من 4500 ال 5000ج ايجار 15 ألف شامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك

امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك

(للبيع)

لمصيف رائع ليك ولاسرتك امتلك شاليهك بقرية باراديس راس سدر علي ساحل البحر الاحمر بموقع رائع و مميز حي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة

شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة

(للبيع)

لعشاق البحر الصافى و الشاطئ الرملى تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 95 م (غرفتين +ريسبشن + مطبخ .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

126,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

التفكير الكتير بيضيع الفرص 😉 و #ايـادي_مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل 💣 .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: لضمان سكن راقى و استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

لضمان سكن راقى و استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)

اسكن فى مستوى راقى وسط خدمات مميزة فى كابيتال هايتس واستمتع باجمل فيو ع كريستال لاجون وامتلك شقتك تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

23/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شقة متشطبة بالكامل مع الجراج فى العاصمة الادارية

امتلك شقة متشطبة بالكامل مع الجراج فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك تشطيب سوبر لوكس بالعاصمة الادارية وقريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب رئيس حسابات

مطلوب رئيس حسابات

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض رئيس حسابات خبرة 10 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان و.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم جرافيك

مطلوب مصمم جرافيك

(فرصة عمل)

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

23/5/2021
صورة الاعلان: ترامبولين

ترامبولين

(للبيع)

مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك حنفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب خياط خبره

مطلوب خياط خبره

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ترزي لقص واخذ المقاسات الثياب السعوديه واستقبال العملاء خب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager