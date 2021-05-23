توظيف مربيات وشغالات وراعيات مسنين

(فرص)
|نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال النظافه والمطبخ والمساعده في تربيه الاطفال ورعايه المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلي 01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
|التليفون:
|01126700074
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094698
3,000,000 جنيه
15,000 جنيه
190,000 جنيه
126,000 جنيه
2,600 جنيه
152,000 جنيه
182,000 جنيه
اتصل
3,100 جنيه
2,000 ريال
اتصل
1,300 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل