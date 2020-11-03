توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|توظيف شغالات وطباخات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية الامينه والجادة و نوفر الرعاية لكل الاسرة مربية دادة جليسة وراعية لكبار السن والخدمات الصحية والاهتمام بكافة احتياجات المسنين والمرضى و ذوي الاحتياجات الخاصة كما نوفر الطبخ والتنظيف والعماله الريفية -الافريقية -الأسيوية واليوميات الثابته للاسر والعائلات فقط (الغير مقيمة 8 ساعات و12 ساعة ) والمقيمة . للتواصل :/ 01017902000 / 01126700074 (واتساب) 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072084
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه