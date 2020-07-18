توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة نوفر مناشف الحمام للفنادق مصممة خصيصا للفنادق مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق و يوجد مناشف الفندق في أنماط مختلفة: فوط اليد، بشاكير حمام، فوط الحمام .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063251
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي مصنع زى موحد مدارس اسعار يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم حضانات صور يونيفورم حضانات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق شركة توريد مل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي م.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خد.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

120 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم الامن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ماب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
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