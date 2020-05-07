(للبيع)
|توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات الفنادق من (, لوفه حمام طبيعى, سليبر,كيس غسيل قماش , وبريات ومفروشات , سليبر وجميع استخدامات الجيست فى الفنادق– شنطة لاندرى – سليبر الفنادق ) شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 – 0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مساج ,شبشب ,كيس غسيل بلاستيك ,كيس غسيل قماش - شركات توريدات فندقية - جميع انواع السليبر - شركة توريد مستلزمات فنادق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059092
1,111 جنيه
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