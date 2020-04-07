توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
توريد زى موحد ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057449
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تاريخ الإعلان
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7/4/2020
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7/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خادمات - في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنو.
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اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم

(للبيع)

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شركة يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة .
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6/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

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5/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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5/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ا.
العنوان:

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4/4/2020
صورة الاعلان: gown graduation - caps graduation - في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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4/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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4/4/2020
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شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform بالطو طبيب زى طبى سكراب طبي متجر المظهر الطبي الزى الطبي شركة السلام للملابس الطب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم زي السكيورتي و ملابس الامن يونيفورم الأمن بدلة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم 01200561116 مصنع بنطلون اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت شركات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
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